Politiet efterlyser gerningsmand i Vejen

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser på Twitter gerningsmanden til et overfald begået i Søndergade i Vejen natten til søndag, hvor en 33-årig mand fra Grindsted blev slået i hovedet med en flaske. Politiet har fået overvågningsbilleder 'i god kvalitet', der ifølge dem selv, giver gode muligheder for at identificere gerningsmanden.