Politiet efterlyser vidner til eksplosion: - Det er fuldstændig smadret

Toilettet ligger i forbindelse med nogle butiksbygninger og står åbent og er normalt til rådighed alle døgnets timer.

Politiet har i løbet af natten patruljeret området og har været til stedet med hundepatruljer for at forsøge at finde gerningsmændene. Bliver de fundet kan de udover erstatningskravet se frem til en straf på op til seks års fængsel.

- Vi har fået henvendelser om, at to personer skulle have løbet væk fra stedet kort tid inden, og vi har en formodning om, at de kunne være gerningsmændene. Ellers er de bare løbet for livet, siger Nikolaj Hølmkjær.

Politiet opfordrer til at ringe 114, hvis du har set eller oplevet noget i forbindelse med eksplosionen.