Politiet leder fortsat efter forsvundet mand mandag

Familien har oplyst politiet, at elscooteren kan køre omkring 20 kilometer, hvis den er fuldt opladet. Derudover har de også fortalt, at manden ikke er i stand til at bevæge sig over lange distancer til fods.

Sender helikopter i luften

Klokken 10.50 søndag var meldingen fra vagtchefen, at man skulle til at sende en helikopter i luften for at lede efter den 71-årige.

Derudover har man flere patruljer på stedet, mens det frivillige brandvæsen også har tilbudt sin hjælp og er ved at gennemsøge området.

- Vi håber, at vi snart finder ham. Hvis vi kunne finde scooteren, så kunne vi sætte hundene på derfra, fortæller Søren Strægaard, der også opfordrer alle borgere i området til at tjekke deres haver, skure og lignende.