Politiet målte 39 hastighedsovertrædelser på samme vej

Du kender ham måske fra tv, radio og de skrevne medier. Grænseforeningens formand sætter sit drømmehold.

“Hvem holder du så med, når Danmark og Tyskland spiller?”. Det er et af de spørgsmål, tysk-fødte Mirco Reimer-Elster får oftest. Frekvensen af dét spørgsmål er ikke blevet lavere, efter tirsdagens EM-kamp mod Serbien, hvor det står klart, at Danmark skal møde Tyskland på lørdag. Svaret er, at han altid holder med det undertippede hold, hvilket i dette tilfælde må siges at være Danmark. Danske spil giver i skrivende stund pengene 6,25 gange igen, hvis man sætter sin penge på Danmark, mens Tyskland giver pengene 1,58 gange igen.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Mirco Reimer-Elster er vokset op i Slesvig by, men har gået på dansk skole i Flensborg. Måske kender du ham som den farverige USA- og Tysklandanalytiker fra TV 2 News, eller som vært fra programmet ‘Genau‘ og ‘Only in America’ på Radio 4. Eller også har du læst bogen ‘Skønhed og skræk‘, som han har skrevet med Ulla Terkelsen.

Senest har han kunnet skrevet formand for Grænseforeningen på sit CV. Med andre ord står Mirco Reimer-Elster med et ben på hver side af den dansk-tyske grænse. Og så er vi tilbage ved det med fodbolden. For i 2022 skrev TV SYD et portræt af dansk-tyskeren, hvor han også måtte besvare spørgsmålet. - Jeg bliver ofte spurgt, hvem jeg holder med i fodbold. Men det er en ufattelig binær måde at anskue verden på, og det er meget sådan "enten eller”. Mit indtryk er, at danskere har meget svært ved at forstå, at man kan have forskellige identiteter. Det bliver en form for lakmustest og en slags sindelagskontrol, sagde han dengang.

Drømmeholdet I denne sammenhæng er Mirco Reimer-Elster ikke “enten eller”, han er “både og”, for han har fået lov til at vælge det bedste fra de to mandskaber. TV SYD har nemlig bedt ham sætte sit drømmehold ud fra Danmarks og Tysklands hold. Allerførst skal vi lægge os fast på formationen. - Jeg går med en 4-2-3-1-formation, som også var min foretrukne opstilling som træner for Slesvig IF og Valby Boldklub i sin tid. - Jeg rykkede i øvrigt op i serie 4 med Valby Boldklub tilbage i 2011, og noget siger mig, at Kasper Hjulmand burde have taget ved lære af mit eksempel og stoppet på toppen, fremfor at blive ved igen og igen og som en eller anden Nephew-sang. Hvorom alting er følger her mit dansk-tyske drømmehold.

I målet må både tyske Manuel Neuer og danske Kasper Schmeichel vige pladsen for en yngre model. - Både Manuel Neuer og Kasper Schmeichel er oppe i alderen og dermed fodboldens pendant til Biden og Trump, så jeg foretog et fravalg og gik med en helt tredje kandidat. Jeg ved godt, at man plejer at sige ”fisse, kusse, Schmeichel er en mur”, men på den front er jeg meget tyskpræget og siger, ”Der Neuer muss weg!” og foretrækker ter Stegen. - Derudover må danske Andreas Christensen AC ned på en venstreback, fordi udvalget her er endnu mere beskedent end til et halbal i de tidlige morgentimer.

Kampe mellem Danmark og Tyskland siden EM 1992 Dato Resultat Spillested Kamptype juni 2021 1-1 Tivoli Stadion Testkamp juni 2017 1-1 Brøndby Stadion Testkamp juni 2012 1-2 Arena Lviv EM-slutrunde august 2010 2-2 Parken Testkamp marts 2007 1-0 MSV-Arena Testkamp november 2000 2-1 Parken Testkamp marts 1996 0-2 Olympiske Stadion Testkamp september 1992 1-2 Parken Testkamp juni 1992 2-0 Nya Ullevi EM-slutrunde Kilde: DBU Fold ud

Den opmærksomme læser har selvfølgelig opdaget, at det ikke flyder med danske spillere på drømmeholdet. - Overordnet set er det næppe særlig overraskende, at tyskerne dominerer på mit hold, ligesom de nok også kommer til at gøre det i Dortmund på lørdag. Om det så ender med ”Deutschland, Deutschland alles ist vorbei“ eller “auf Wiedersehen, Dänemark“, må tiden vise.

Fakta om mindretallene I det dansk-tyske grænseland lever tre anerkendte nationale mindretal: Det danske, det tyske og det frisiske mindretal. Det danske mindretal udgøres af ca. 50.000 dansksindede personer på den tyske side af grænsen i Sydslesvig. Det tyske mindretal består af ca. 15.000 tysksindede personer i Sønderjylland i Danmark. Det frisiske mindretal er en gruppe på ca. 10.000 personer, der taler frisisk, i den nordvestlige del af Sydslesvig. Kilde: Grænseforeningen Fold ud

Bertel Haarder og L:Ron:Harald i trænerteamet Anderledes ser det til gengæld ud på trænerbænken, hvor der er mere balance. Først har vi dødboldtræneren på det tyske landshold, Mads Buttgereit, der på drømmeholdet er træner. Han er født i Esbjerg, har dansk mor og tysk far. Desuden sidder der en dansk borgmester fra det tyske mindretal, en tidligere dansk minister og en dansk rapper. - Sidst men ikke mindst skal mit dansk-tyske drømmehold selvfølgelig have et trænerteam: her vælger jeg selvfølgelig sydslesvigeren Mads Buttgereit som træner, Jørgen Popp Petersen som assistenttræner, Bertel Haarder som mentaltræner og L:Ron:Harald agerer som chauffør og kører Kadetten. Det kan ikke være anderledes.

Mads Buttgereit er dødboldtræner for Tysklands landshold. Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti) er borgmester i Tønder Kommune. Bertel Haarder har en lang politisk karriere bag sig som både minister for forskellige ministerier. L:Ron:Harald fra Sønderborg blev kendt i 90'erne for at rappe på sønderjysk. Han står bl.a. bag sangen 'Mæ A Min Kadett'.