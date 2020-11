Politiet tror fyrværkeri satte ild til 350 halmballer og lade

Opdatering: Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser fredag morgen, at der fortsat er gang i brandslukningen. Brandårsagen efterforskes stadig.

Et stort mandskab fra Trekantområdets Brandvæsen har torsdag aften kæmpet for at begrænse skaderne ved en voldsom brand i 350 bigballer ved en lade til en gård i Veerst mellem Vejen og Egtved.

Branden blev opdaget omkring klokken 19.30, og der blev i løbet af aftenen indsat brandfolk og slukningskøretøjer fra ikke mindre end fire brandstationer i Egtved, Vejen, Lunderskov og Vejle.

Laden var fyldt med landbrugsmaskiner, som det lykkedes at redde ud, inden ilden dannede et gigantisk halm-bål.

Politiet har mistanke om, at fyrværkeri har sat ild til halmballerne.

- Vi tror, at brandårsagen er kommet udefra. Det skal nu undersøges nærmere, når branden er slukket. Det kan dog tage flere døgn, inden de sidste gløder i halmen er bekæmpet, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, torsdag aften.

Der har ikke været fare for hverken mennesker eller dyr.