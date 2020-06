Politiet var på natlig hestejagt og efterlyser ejer

En heste-ejer kommer tirsdag morgen ud til sin fold og opdager, at der mangler to heste.

I hvert fald står Syd- og Sønderjyllands Politi med to heste, som løb rundt på Ladelundsvej ved Malt, da en forbipasserende alarmerede politiet klokken 00.30.

- Det lykkedes vores patrulje at få hestene indfanget, uden at hverken dyr eller trafikanter kom til skade. Vi har fået dem opstaldet for natten og venter nu på, at ejeren melder sig, siger Bjørn Pedersen, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Politiet beskriver de to heste som brune med hvide bagsokker og blis.