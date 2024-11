Politikere fortsætter med valgplakater

- Vi havde lagt op til, at vi skulle lave en tillidsbaseret aftale om at mindske valgplakater. Men det kunne vi ikke blive enige om, hvordan det skulle gøres. Der var flere, der synes at forslaget er sympatisk, men der var også nogle, der ikke synes om ideen om at lægge bånd på brugen af valgplakater, siger Mike Straarup.

På byrådsmødet tirsdag eftermiddag i Vejen, valgte man ikke at gå videre med Mike Straarups og resten af den konservative gruppes forslag om, at se på mulighederne for at stoppe med at hænge valgplakater op i forbindelse med kommunalvalget i 2025.

En af dem, der egentligt synes ideen er god, men ikke kan bakke det op for nu, er DF's Nils Brøndumbo.

- Selvom jeg synes af miljømæssige årsager, at det er en god ide, så er der er for mange ubekendte ved at droppe valgplakaterne i denne omgang. Blandt andet aner vi ikke, hvordan Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Moderaterne stiller sig. De sidder ikke i byrådet nu, men stiller med stor sandsynlighed op. Dem kan vi ikke tage i ed på, at de ikke må benytte valgplakater nu her, og så bliver det en alt for ulige valgkamp. desuden ved man, at valgplakater betyder rigtig meget, når folk skal beslutte sig for, hvor x skal sættes.

Selvom det ærgrer Mike Straarup, at de ikke kunne lave en aftale om at mindske forbruget af valgplakater, så håber han, der er sået et frø til kommende valgkampe.

- Nu har vi fået prikket hul på den snak, og det kan forhåbentlig blive til noget ved senere valg.