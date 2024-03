Politikere - partiformand var en inspirerende leder

Vejens borgmester, Frank Schmidt-Jensen og MF, Niels Flemming Hansen deltog begge lørdag formiddag i bisættelsen af Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen.

Begge politikere er inspireret af den måde, hvorpå den afdøde formand var leder af partiet på.

- Det med at have respekt for hinanden og ikke mindst tålmodighed med andre mennesker, også når man ikke er enig, det mestrede Søren om nogen. Og så gav han sig til at tænke over tingene. Den måde at arbejde på, det er nogle gode værdier, jeg helt sikkert vil tage med mig videre i mit politiske arbejde som borgmester, siger Frank Schmidt-Hansen.

Jeg har lært af Søren, hvad god forhandlingspolitik er. At vi altid er ærlige, og det synes jeg at Søren har været ualmindelig dygtig til. Og så var han god til at holde af sit bagland, at huske at livet er udenfor murerne på Christiansborg. Det vil jeg også huske ham for, fortæller Niels Flemming Hansen, MF, (K).



Søren Pape Poulsen blev 52 år.