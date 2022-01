Psykolog om uberettiget underretning: - Forældre bør kunne 'renses' for anklage

Spørgsmål som dette er opstået i kølvandet på impalasagen i Vejen Kommune, hvor forældrene Pernille og Jacob Strunge blev indkaldt til samtale med kommunen.

Baggrunden var, at en borger havde sendt en anonym underretning til kommunen om omsorgssvigt, efter vedkommende havde set et Facebook-opslag fra Jacob Strunge, hvor han viste, at parrets niårige søn havde skudt en impala på lovlig vis i Sydafrika.

Gør børnene en bjørnetjeneste

Selvom kommunen har droppet sagen efterfølgende, mener én af Red Barnets psykologer, at systemet i dag ikke altid er gode nok til at rense forældrenes navne, når det viser sig, at der ikke er noget om mistanken.

- Hvis der ikke er noget at komme efter i en sag, er det vigtigt, at forældrene ikke efterfølgende føler sig mistænkeliggjort. Er kommunikationen ikke tydelig, kan det blive mere besværligt for barnet derhjemme, hvis forældrene ændrer markant adfærd overfor barnet for at undgå samme situation gentager sig, siger Per Frederiksen.