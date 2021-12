Rådhus i Vejen vækker opsigt: Nomineret til stor pris

'"All in all its just another brick in the wall", sådan lyder omkvædet i bandet Pink Floyds legendariske sang, "Another Brick in The Wall" fra 1979.



Bricks - eller mursten - som det hedder på dansk - er der masser af på Vejens nye rådhus i byens centrum. Og noget kunne tyde på, at de der har forstand på den slags, ikke bare synes, at bygningens facade bare er fyldt med 'endnu' en mursten. Faktisk er folkene bag prisen 'Brick Award' så begejstret, at den har nomineret Vejen Kommune til prisen i kategorien 'Working Together' for rådhusets facade.

Det skriver JydskeVestkysten.

Rådhuset, der blev indviet tilbage i 2019, har, ifølge avisen, 180.000 lysegrå mursten i dens facade, og det er den facade, der altså kan ende med at give Vejen Kommune en pris.

- Vi har fået et hus, der præsterer over forventning. Det er jo ikke en pragende bygning, men den fungerer bare. Kun ros herfra, siger formand for Teknik og Miljø-udvalget i Vejen Kommune, Vagn Sørensen (Venstre) til TV SYD.

Han uddyber, at det ikke har været målet fra starten af at lave en bygning, der skulle vinde priser for udseende, men at fokus mest af alt har været på det indenfor.

- Det er lavet af gode, gedigne materialer. Det er det funktionelle, der har været i fokus, men at det så giver en pris for udseende også, det er jo kun positivt, siger Vagn Sørensen.