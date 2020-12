Rørt 150-kampsjubilar: Man når langt med styrketræning

Da Sanne Troelsgaard tirsdag spillede sin A-landskamp nummer 150, indskrev hun sig samtidigt i DBUs analer som den landsholdsspiller, der har spillet tredjeflest kampe for Danmark.

Efterfølgende i omklædningsrummet gav hun en takketale til holdkammeraterne og anfører Pernille Harder. Den 32-årige landsholdsspiller fra Vejen havde svært ved at holde tårerne tilbage.



- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle spille 150 kampe. Da jeg var 16 år, blev jeg siet fra U-17-landsholdet. Og folk sagde til mig, at du kommer aldrig på landsholdet. Det beviser bare, at man skal blive ved med at tro på det. Uanset man ikke er den bedste, så når man langt med styrketræning, sagde Sanne Troelsgaard til holdkammeraternes latter.

Onsdag er Sanne Troelsgaard gået i selvisolation i et sommerhus i Hejlsminde, inden hun efter planen fredag vender retur til sin svenske klub FC Rosengård i Malmø for at forberede sig til næste uge 1/16-finale i Champions League.