Se billederne: Kom med til kæmpe hundefest i Vejen

Udstillingen byder blandt andet på en fælles konkurrencer, hvor samtlige racer mødes og konkurrerer om i sidste ende at blive kåret til det prestigefyldte "Best in Show".

I løbet af de tre dage er der tilmeldt 7.671 fordelt på 249 forskellige racer.

Du kan swipe til højre eller venstre i billedgalleriet herunder for at se de mange firbenede venner.