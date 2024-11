Skal valgplakaterne droppes? Byrødder er uenige

Ugerne op til kommunalvalget i Vejen Kommune 18. november 2025 kan blive uden valgplakater i lygtepælene.

I hvert fald hvis det står til byrådsmedlem, Mike Straarup, fra Konservative.

Han har stillet et forslag om at afskaffe valgplakaterne, som byrådet skal drøfte tirsdag.

Det har han ud fra et klimahensyn, og han håber at kunne få alle de andre partier med på idéen.

Da ophængning af valgplakater allerede er tilladt jævnfør privatvejloven og vejloven, kan byrådet ikke egenhændigt forbyde valgplakater.

Så aftalen vil ikke kunne være juridisk bindende - det er en hensigtserklæring.

Delte meninger

Socialdemokratiets Jørgen Thøgersen er ikke lun på forslaget, og han forventer, at det bliver en lang snak i byrådet tirsdag.

- Jeg kan slet ikke se, vi skal lave en aftale. Hvad med alle de mindre partier, der ikke sidder i byrådet? De skal have en platform, hvor de har mulighed for at profilere sig. Måske har Konservative allerede opnået det, de ville og fået noget omtale. Så jeg tror, vi kan sige, at valgkampen er skudt i gang.

- Det er en rigtig fed idé, for så vi slipper for al det affald. Vi er indstillet på at droppe det i hele kommunen, men ikke hvis alle ikke gør det. Vi er åbne for forslaget, og hvis alle kan give håndslag på det, så er det interessant, siger Danske Folkepartis Nils Brøndumbo.