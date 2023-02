Det sker efter, at flere forhandlere har valgt at afbryde samarbejdet med Vejen-virksomheden.

Årsagen til de afbrudte samarbejder skal findes i, at Fødevarestyrelsen under et besøg fandt 250 ton gammelt kød, hvoraf det ældste stammer fra 2010.

- Vi er dybt berørte allesammen. Vi har godt kunnet se krisen gennem længere tid, men den seneste tid har været hård for alle i virksomheden, siger tillidsrepræsentant Gunner Herman Straarup.