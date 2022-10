For at komme det nærmere, har byrådet besluttet, at eleverne i 7. til 10. klasse to timer om ugen skal undervises gennem fjernundervisning. Det skal de fra skoleåret 2023-2024.



Danmarks Lærerforening mener, at det er dårlig ide.

- Det er en serviceforringelse, og eleverne kan risikere dårligere karakterer. Det kan få konsekvenser for deres videre skoleliv, siger kredsformand for Danmarks Lærerforening i Vejen, Sabine Vibild.