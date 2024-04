Skoleelever tog på affaldsmission i naturen

Eleverne skulle egentlig have haft undervisning i natur- og teknik, men Philip Bisbjerg var glad for, at undervisningen var rykket udendørs.



- Jeg elsker at være udenfor. Jeg har en køkkenhave hjemme ved mig, som jeg godt kan lide at være ude og arbejde i, lød det.



Flyder med nikotinposer

I år har Danmarks Naturfredningsforening fokus på nikotinposer. En undersøgelse lavet af Epinion viser, at 52 procent af danskerne oplever, at det flyder med snus og nikotinposer i naturen og 69 procent svarer, at de oplever det som et stigende problem.