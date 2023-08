I stedet for at samle 0.-6.-klasseseleverne på Grønvangskolen og 7.-9.-klasseseleverne på Østerbyskolen, vil politikerne løse den skæve elevfordeling ved at flytte nogle skoledistriktsgrænser.

- Høringssvarene giver entydigt udtryk for, at man synes, det var en dårlig idé, det vi havde sendt i høring. Samtidig har vi vurderet, at hvis vi skulle gennemføre det, skulle der også være nogen til at drive det. Og hvis både lærere, ledere, skolebestyrelser og forældre var imod, så var det ikke muligt, siger skoleudvalgsformand Claus Kulmbach (Venstre).