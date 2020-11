Skolerne i Vejen klarer sig bedst i landsdækkende undersøgelse

Det går godt for skolerne i Vejen Kommune. Det mener de forældre, der har deltaget i en stor landsdækkende undersøgelse i hvert fald.

Her har 1679 forældre til skolebørn i Vejen Kommune svaret på spørgsmål om blandt andet deres tilfredshed med det generelle samarbejde, undervisningen, barnets trivsel og indsatsen mod mobning.

- Jeg synes, det er en rigtig fin placering, som vi kan være stolte af. Vi har målrettede indsatser på en række parametre i folkeskolen, blandt andet et højt fagligt niveau og fokus på trivsel, og jeg er glad for at se, at forældrene vurderer, at vores skoletilbud er af en høj kvalitet, siger formanden for udvalget for Skoler & Børn, Claus Kulmbach.

Mindst tilfredshed i Fredericia

Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført af Danmarks Statistik i marts-juni 2020 og er udgivet af Social- og Indenrigsministeriet.

Som den næstbedste syd- og sønderjyske kommune kommer Kolding ind som nr. 20, mens Fanø tager pladsen som nr. 25.

Ifølge undersøgelsen er Fredericia den syd- og sønderjyske kommune, hvor forældrene er mindst tilfredse med deres skoler.

Se hele undersøgelsen her