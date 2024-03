Manden blev fundet af en gæst en kilometer inde i skoven ud for Jels Skovvej, skriver JydskeVestkysten.



Han blev fundet liggende død fastklemt under et træ, og ejer ifølge avisen selv skovstykket, hvor han var i gang med at fælde træer.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til avisen, at omstændighederne omkring ulykken skal undersøges nærmere. Men det tyder på, at manden blev dræbt under arbejdet, da træet væltede ned over ham.

De pårørende er informeret, skriver JydskeVestkysten.