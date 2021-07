Skuffet dambrugsejer efter endeligt afslag på erstatning: - Der er ingen, der vil hjælpe os

Håbet om at kunne få erstatning for bortskaffelse af syge fisk er nu slukket hos de dambrugsejere, der har forbud mod at flytte og sælge deres fisk, fordi der er fundet den dødelige fiskevirus IHN på deres dambrug.

Fødevareminister Rasmus Prehn, Socialdemokratiet, har nemlig i et brev til dambrugsejere givet et endeligt afslag om at give erstatning for at aflive fiskene.

En udmelding, der skuffer Steen Kjær, der ejer et dambrug ved Brørup ved Vejen.

- Der er jo ligesom ingen, der vil hjælpe os, siger Steen Kjær.

For at Danmark igen kan få status som IHN-frit land, skal de ramte dambrug tømmes for fisk til i alt 21 millioner kroner og renses. Det ligger nu fast, at dambrugsejerne selv må betale regningen.