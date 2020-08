Mandag er skoledelen på Gesten Børnecenter i Vejen Kommune lukket, fordi et barn på stedet søndag blev testet positiv for covid-19. Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhred, at skoledelen holder lukket for al undervisning og pasning i SFO foreløbig til onsdag den 19. august.

Søndag aften blev alle forældre og ansatte orienteret om lukningen. Det oplyser Vejen Kommune i en pressemeddelelse søndag aften.