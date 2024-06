Snart kan det være slut med bykonger på kommunekontoret

Statistikken skyldes blandt andet, at nyvalgte borgmestre forholdsvis ofte ønsker en ny retning for kommunen, og at de derfor ønsker at skifte kommunaldirektøren ud.

Den gennemsnitlige ansættelsestid for en kommunaldirektør blev halveret fra 1970’erne og frem til kommunesammenlægningen i 2007. Og udviklingen med kortere ansættelser og en øget udskiftning ser ud til at fortsætte.



Det viser forskning, som lektor Niels Opstrup fra Syddansk Universitet har lavet. Dermed falder sandsynligheden for, at nogen i fremtiden kan være kommunaldirektør i over et kvart århundrede.