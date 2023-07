SPF-Danmark flytter ind i tidligere Skare-hovedkontor

I starten af november bliver der igen aktivitet på matriklen, for der forventer transportvirksomheden SPF-Danmark at flytte ind. SPF-Danmark, der er en del af Danish Crown, skal bo i den nyeste del af administrationsbygningerne. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.



- Det giver overordnet set god mening for os i SPF at flytte ind for at udnytte cirka halvdelen af administrationsdelen. Med flytningen nøjes vi i Danish Crown med at have én adresse i Vejen i stedet for to, mens der stadig er god plads til andre aktiviteter i de resterende bygninger, siger Jens Kongensholm, der adm. direktør i SPF-Danmark.