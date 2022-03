Omkring 1.500 af Trefors kunder i Rødding, Vamdrup, Vejen og Lunderskov er uden strøm.

Det har de været siden klokken 14.



Det meddeler forsyningsselskabet på Twitter.

Dette skyldes en driftsforstyrrelse på elnettet, der også kan give svingende forsyning af vand og varme.

Trefor meddeler, at de er i gang med at undersøge fejlen, og at de forventer, at problemet er løst omkring klokken 16:30.

De berørte kunder er blevet varslet over sms.