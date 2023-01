Skare-koncernen er kommet under stor mediebevågenhed efter Skare Meat Packers i Vejen er blevet politianmeldt. Det er sket efter et uanmeldt kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen i december 2022, hvor styrelsen fandt 250 tons gammelt kød, hvor slagteriet manglede dokumentation for sporbarheden og oprindelseslandet.

Salling Group har afbrudt alt samarbejde med koncernen, mens Coop, Lidl og Rema 1000 fortsat vil handle med Skare-koncernen.