Sydjysk landsholdsveteran roser Fifa efter lang kamp for større præmiepulje

Beløbet er med andre ord en brøkdel af det minimumbeløb på 200.000 kroner, som Fifa propper i lommen på spillerne.

- Det er større beløb end i landsholdsaftalen, og det er fedt. Men vi spiller ikke på landsholdet for at tjene penge. Vi gør det, fordi vi er udvalgt, og fordi vi har talent for det. Men det er fedt, at kvindefodbolden bliver respekteret på en anden måde, siger Sanne Troelsgaard.

Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, glæder sig over, at Fifa har lyttet til spillerne, som gennem Den Internationale Spillerforening, Fifpro, har presset på for større præmiepuljer.

- Det er en kollektiv spillerdrevet aktion, som har været med til at få Fifa til at se spillernes vej, og det er vi naturligvis meget glade for, da spillerne er centrum for det hele, skriver han i et skriftligt svar til Ritzau.