Thor Lynggaard er viking hele året – Fuldskægget og halskæden kommer aldrig af

I hjørnet af hallen er våbenrummet. Her er sværd, økser, daggerter og hamre. Ingen af dem er skarpslebne, men kampene skal stadig være grundigt indøvet, inden Thor og de andre vikinger går i kamp mod hinanden.

- Vi er bare amatører, og vi er nørder. Hvem elsker ikke det her? Som mand er det fedt at få en økse eller et sværd eller noget i hånden og så have lov til at slås mod hinanden. Også selvom vi har aftalt alt først, for vi skal stadig få det til at se ud som at vi vil slå hinanden ihjel.

Et år blev kampen dog for realistisk. Thor blev ramt over fingeren af et af de tunge sværd. Blodet løb med det samme. Selvom det var ham, der skulle have vundet kampen, stod stykkets helt nu med blodet løbende ned ad hånden og ud på de hvide klæder. Det stoppede ikke forestillingen, men Thor måtte gennemføre med hånden i bandage.