Tidligere borgmesterkandidat træder ud af byrådet

Spidskandidaten i 2021 til at blive borgmester i Vejen Kommune for Venstre, Morten Thorøe, har valgt at træde ud af byrådet. Det skriver han på sin Facebook-profil.

- Det er med en vis vemod, at jeg trækker mig. Jeg har nydt hvert et sekund af de sidste godt ti års arbejde i byrådet, skriver han.

Beslutningen er blevet taget, efter han er blevet udnævnt som international direktør i Hedeselskabet.

- Mine nye forpligtelser og arbejdsopgaver er uforenelige med at kunne varetage byrådsarbejdet, og jeg har ganske enkelt ikke tid og ressourcer til begge dele, hvis opgaverne skal løses forsvarligt, skriver han.

Tog over for bykonge

Morten Thorøe stod ellers forrest i køen til at blive ny borgmester i Vejen Kommune, da han overtog kandidaturet som spidskandidat for Venstre til kommunalvalget i 2021.