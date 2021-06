Tidligere konfirmander mødes igen og igen: - Vi snakker om de fjollede, de dumme og de gode ting

Begyndte efter 25 år

Første gang de tidligere konfirmander mødtes for at markere den festlige dag tilbage i 1961 var efter 25 år i 1986.

Dengang aftalte Jens Kristensen og resten af flokken at mødes 10 år senere. Til genforeningen i 1996 halverede de tiden mellem møderne, så der frem til 2018 kun gik fem år imellem.

- Vi får meget ud af at mødes, for vi oplever alle sammen noget nyt hele tiden. Nogen får flere oldebørn, nogen bliver syge og raske igen, så det bliver ved med at være interessant, siger Jens Kristensen.