To biler udbrændt - fyrværkeri mistænkes for at være årsagen

22 minutter over midnat blev der slået alarm om, at flere biler var i brand i Gesten ved Vejen.

Bilerne stod udstillet udendørs ved en autohandel - og da mandskab fra Trekantområdets Brandvæsen nåede frem, havde ilden allerede så godt fat i to biler, at de ikke stod til at redde - mens en tredje bil har fået store skader som følge af varmepåvirkningen fra de to brændende køretøjer.