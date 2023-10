Pressemødet finder sted klokken 13 i Holsted Solar Park, hvor tre ministre er på talerstolen. Det drejer sig om klima-, energi og forsyningsminister Lars Aagaard, minister for landdistrikter Louise Schack Elholm og miljøminister Magnus Heunicke.



I sidste års Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 var et af målene at firdoble elproduktion fra sol og vind på land frem mod 2030. Nu er regeringen så klar med køreplanen for at nå derhen, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.