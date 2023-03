Tre personer dømt for at kaste molotovcocktail

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Én af dem - den 27-årige mand - er desuden blevet udvist fra Danmark og må ikke komme tilbage i 12 år. Han er ukrainsk statsborger og er derfor blevet udvist til Ukraine.

Ved Retten i Esbjerg blev den 20-årige kvinde idømt to år og seks måneders fængsel. De to mænd hver blev idømt et år og seks måneders fængsel.

De tre personer er dømt for at kaste en molotovcocktail gennem et vindue og bringe ejendommens beboere i fare den 21. juni sidste år. Ingen personer kom til skade ved branden.