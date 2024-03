Trods vokseværk holder landskendt radio fast i sine lokale rødder

Sidenhen har radiostationen været igennem en rivende udvikling fra at sende i en hestestald til at eje fire radiostationer og flere nichéstationer som blandt spiller jule- og countrymusik hele året rundt.

- Det er simpelthen ikke til at forstå, at der er gået 25 år, siger Søren Klinkby, der ejer stationen sammen med sin storebror Ole Klinkby.

Efter at have prøvet kræfter med radiomediet hos lokale radiostationer besluttede brødrene sig for at skabe deres egen radiostation.

I den spæde begyndelse havde Radio Globus ganske få lyttere, og i dag når stationen ud til 100.000 lyttere hver uge på hovedkanalen alene.

- Det har altid været vigtigt for os, at det er hele Syd- og Sønderjylland, vi henvender os til. Det er ikke kun én kommune, vi skal afspejle, men derimod hele området, siger Ole Klinkby.