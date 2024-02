Hun har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommer.

Det oplyser Roma på sin hjemmeside.

-Jeg er taknemmelig og virkelig glad for at begynde det her eventyr i Roma. Det er en drøm, der går i opfyldelse - og et vigtigt skridt i min karriere.

- Jeg er en erfaren spiller. Jeg håber, at jeg kan hjælpe holdet, især de unge spillere, med at opnå deres mål, for klubbens ambitioner er ligesom mine egne, siger Troelsgaard til klubbens hjemmeside.