Tusindvis af syd- og sønderjyske svin strandet på grund af hedebølge

I en tid, hvor pilotstrejken er skyld i, at mange af os ikke kan rejse på ferie som planlagt, har også danske husdyr i form af svin og kvæg svært ved at komme sydpå.

Årsagen skal findes i den ekstreme varme, der lige nu opleves i de sydeuropæiske lande som Frankrig, Spanien og Italien.

For hvis en gris eller en ko skal kunne transporteres forsvarligt, så må det ikke være mere end 30 grader varmt, og det har fået Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter (EKC) til at afvise et rekordstort antal ansøgninger om transport af svin og kvæg.

- Allerede nu har vi afvist flere end de forgangne år, og sommeren er langt fra slut. Det bekymrer os meget, at der til trods for, at det er usundt at transportere grise i varmen, alligevel er mange, der ansøger om at gøre det, siger enhedschef for EKC, Carl Christian Larsen Lange, til TV SYD.