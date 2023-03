Tyvekosterne kom fra et indbrud, som betjentene tidligere på dagen var kaldt ud til i Holsted, hvor de havde fået grundig beskrivelse af de stjålne genstande, blandt andet el-værktøj til en værdig af cirka 17.000 kroner.

Opdagelsen førte til, at tre mænd på 21, 25 og 26 år, der alle er bosiddende i Vejen Kommune, er blevet sigtet for indbrud.

Der har ikke været grundlag for at fremstille de tre mænd i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, men der venter dem et juridisk efterspil.