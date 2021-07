Ulvepar i Klelund Plantage har fået mindst tre hvalpe

Vildtkameraer, opsat til at overvåge ulvene, har vist, at der er mindst er tre hvalpe i kuldet, men forskerne vil ikke udelukke, at kuldet kan være større. Hvalpene vurderes til at være født i begyndelse af maj.



Vildtkameraerne har fanget ulvehvalpene på skovveje i den del af plantagen, hvor offentlighedens adgang hen over sommeren har været midlertidigt begrænset, netop for at sikre ro til ulvene.

Det er tredje gang i nyere tid, at der fødes ulveunger i Danmark. Sidste gang var i 2017 og i 2019 og gange ved Ulfborg i Vestjylland.



I 2012 blev der for første gang i 200 år set en vild ulv i Danmark. Siden har flere ulve slået sig ned, og det nye kuld i Klelund Plantage er det tredje inden for de seneste år.

Både i 2017 og 2019 blev der født ulvehvalpe i Danmark, og begge gange blev de født ved Ulfborg i Vestjylland sydvest for Holstebro.

Ulven har været fredet i EU - og dermed i Danmark - siden 1992. Det er altså ulovligt at skade, indfange og slå ulve ihjel. Bliver man taget i at dræbe en ulv, kan det både koste en fængselsstraf, ligesom man kan miste våbentilladelse og jagttegn, oplyser Miljøstyrelsen.



Klelund Plantage ejes af Legoarvingen Sofie Kirk Kristiansen, datter af Legos ejer, Kjeld Kirk Kristiansen.



Miljøstyrelsen anbefaler forsat, at man ikke går ud og leder aktivt efter ulvehvalpene.