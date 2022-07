Ung kvinde sigtet efter alvorligste paragraf for brand

En kvinde på 19 år sigtes for at ville udsætte andre for overhængende fare, da hun angiveligt kastede en molotovcocktail mod en etageejendom i Holsted i sidste uge.

En dommer i Retten i Esbjerg har mandag besluttet at varetægtsfængsle kvinden i fire uger. Hun nægter sig skyldig, og hun har kæret afgørelsen til landsretten, oplyser politiet.