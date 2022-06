Ung motorcyklist død efter soloulykke

Opdateret mandag eftermiddag:

En 27-årig motorcyklist er mandag død efter soloulykke. Ulykken skete søndag aften mellem Kolding og Esbjerg. Politiet oplyser, at manden i en kurve påkørte en campingvogn, som holdt stille.

Samtidig efterlyste man vidner i sagen.



Motorcyklisten, der er fra Polen, blev bragt til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, men det lykkedes ikke at redde hans liv.









En motorcyklist befinder sig i kritisk tilstand efter et solouheld mellem Esbjerg og Kolding søndag aften.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.



Man formoder, at der er tale om en 27-årig polsk mand, som søndag aften mistede herredømmet over sin motorcykel i et sving, hvorefter han ramte en stillestående campingvogn.

Ulykken skete på Okslundvej ved Lindknud.

Politiet søger vidner til hændelsen. Man vil gerne tale med to engelsktalende mænd i en sølvfarvet bil, som ankom til stedet kort efter ulykken.