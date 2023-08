Det skriver Vejen Kommune i en pressemeddelelse.

Det er med håbet om at skabe en ny tradition, at borgmester Frank Schmidt-Hansen (C) inviterer til rådhuspandekager.

- Vi vil gerne anerkende den ekstra indsats, som de her unge mennesker har ydet. Det kan være ved DM i Skills, Til Fagenes Fest, en anerkendelse fra deres uddannelsessted eller noget lignende. Men det er vigtigt at vi er med til at udbrede kendskabet til talenterne, og at anerkende den ekstra indsats, siger Frank Schmidt-Hansen.