Uventet oplevelse på landevejen - Familie helt tæt på ulv

- Det var en vildt fed naturoplevelse, og noget som vi aldrig glemmer!



Frida Vyff Bruun, hendes to børn og veninde fik sig en oplevelse ud over det sædvanlige, da de lørdag middag kørte på Grindstedvej mellem Hovborg og Holsted, for ud af det blå kom en ulv løbende på marken langs vejen.

"Ulve findes kun i tegnefilm"

- Mine børn har altid været bange for ulvene, når vi har set tegnefilmen Frost sammen, og for at berolige dem har jeg altid sagt, at der ikke findes ulve i Danmark. Dét tror de så ikke på længere, griner Frida Vyff Bruun efter mødet med ulven.