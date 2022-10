Vejen indfører fjernundervisning to timer om ugen - lærerformand kritiserer beslutningen

Hos Danmarks Lærerforening er man godt klar over, at kommunerne er nødt til at spare på nogle områder, men foreningen mener, at det er den forkerte måde at gøre det på.

- Det er en enorm dårlig og ringe ide. Der er jo ikke en lærer i alle klasselokaler. Eleverne har for brug for en lærer at spørge om hjælp, og det er et stort ansvar at give eleverne. I min søns klasse er der 32 elever, og jeg kan godt være i tvivl om, hvor meget de lærer, hvis ikke der er en lærer i lokalet, siger kredsformand for Danmarks Lærerforening i Vejen Lærerkreds, Sabine Vibild.

Tvivl om vedtagelsen er indenfor det tilladte

Udover at Sabine Vibild ser skævt på ideen, så er hun i tvivl om, hvorvidt kommunen sågar bryder loven med vedtagelsen.

- Vi synes ikke, de overholder loven.

Børne- og undervisningsministeriet indgik i marts en aftale med flere partier om, at skolerne får mulighed for at gøre brug af fjernundervisning permanent.

Kravet for brug af fjernundervisning er blandt andet en aftale med forældrene samt, at skolen stadig har tilsynsforpligtigelsen overfor eleverne. Sabine Vibild tvivler på, om det kan overholdes.

- Rent praktisk kan jeg ikke se det lade sig gøre. Hvis der ikke er en lærer fysisk i alle lokaler, er det svært at overholde tilsynsforpligtigelsen. Derudover skal det aftales med forældrene, inden man beslutter sig at gøre brug af fjernundervisning.