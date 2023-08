Vejen Kommune er værter for verdensmesterskab

Eventet inkluderer 850 deltagere fra 45 forskellige. Dermed er Vejen Kommune værter for den anden store sportsbegivenhed inden for få uger, efter byen var startby for tredje etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt.

Kommunen håber på at blive kendt i hele landet med begivenhederne, som de også håber, der kommer flere af.

- Det ville være dejligt, men det kommer nok til at knibe med økonomien. Perspektivet er i første omgang at få sat Vejen Kommune på landkortet, siger udvalgsformand for sundhed, kultur og fritid, Jørgen Thøgersen (S).



Verdens bedste kano- og kajakroere kæmper med om guldmedaljerne i forskellige aldersgrupper.

En af deltagerne i herrernes ældre kategori var 54-årige Anders Kintel fra Vejle, der i et felt med få konkurrenter endte med en plads på podiet.