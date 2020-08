Vejen skal have ny borgmester

Egon Fræhr blev borgmester i 2002 i Brørup kommune indvalgt i byrådet på Venstres liste og har siden 2007 været borgmester i den nye Vejen Kommune. Han er 69 år.

- Jeg har været glad for at varetage opgaven som borgmester, men jeg har besluttet efter 20 år ikke at genopstille og i stedet bruge min energi på noget andet. Så når denne periode udløber om knapt halvandet år må nye og yngre kræfter påtage sig opgaven og ansvaret, siger Egon Fræhr i en pressemeddelelse.

Inden Egon Fræhr blev valgt som borgmester, var han chefkonsulent på Landbrugets rådgivningscenter i Århus.

Venstre i Vejen Kommune går nu i gang med at finde en ny spids- og borgmesterkandidat.

- Det er store sko at skulle fylde ud efter Egon Fræhr - men det er jo en god mulighed for vores omkring 800 medlemmer til at øge indflydelse på den fremtidige Venstre-politik i Vejen Kommune, siger Jan Møller Pedersen, der formand for Venstres kommuneforening i Vejen.

Frem til november kan mulige kandidater melde sig, inden Venstres nye borgmesterkandidat vælges på et opstillingsmøde i slutningen af november, oplyser Jan Møller Pedersen.