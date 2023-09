I alt var 26 spillere på græsset for at kæmpe om den fornemme pris som danmarksmester. Spillere der alle har et fysisk eller psykisk handicap tilfælles.

- Det kræver nogle dygtige hjælpere, for der er nogen - specielt dem, der har et psykisk handicap - der skal have hjælp til at tælle slag eller lige fortælle, hvad der sker på banen. Ellers spiller vi fuldstændig ligesom alle andre, siger Peter Møller, der er frivillig ved DM i Paragolf 2023.