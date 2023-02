Vejen vil genoverveje lærerløse timer

Udskolingseleverne i Vejen ser ikke ud til at skulle have fjernundervisning næste skoleår. Og måske vil kommunen helt trække sit spareforslag på om at erstatte tre almindelige undervisningstimer om ugen med computerundervisning og selvstudier.



Det fortæller chef for skole-, kultur og fritid i Vejen Regin Holm Nielsen til fagbladet Folkeskolen efter, at han mandag var til møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) for at redegøre for lovligheden i kommunens spareplaner. I løbet af de kommende uger vil kommunen nu revurdere, om spareforslagene stadig giver mening, eller om de skal trækkes tilbage.

- Vi skal vurdere, om vi skal gøre noget andet, eller om vi holder fast i det, som vi har gjort indtil nu. Det er vi lige nødt til at have lidt mere tid til at dykke ned i, siger skolechefen til fagbladet.