De er nu verdensmestre i usædvanlig sport

Det var hverken råd eller lynnedslag, der var årsagen til, at en fem tons tung gren søndag eftermiddag knækkede af et træ ved Varde Sommerspil.

Træet havde det tilsyneladende fint, og derfor var det også lidt af en overraskelse, da en kæmpe gren søndag knækkede af og ramte en mast og publikumssæder ved Varde Sommerspil. - Først og fremmest er jeg bare glad for, at ingen kom til skade, men rent faglig undrer jeg mig over, hvordan det kunne ske, lyder det fra Theres Rosa, der er skovfoged ved Varde Kommune.

Therese Rosa er skovfoged i Varde Kommune. Hun fortæller, at det formentligt er saft i stammerne, der har gjort grenen så tung, at den knækkede af. Foto: Silas Brandt Liliecrona, TV SYD

Heldigvis hørte en kvinde træet knage og råbte op, og så fik folkene bag forestillingen gæsterne væk fra området i tide.

Varde Kommune står for at holde opsyn med området, og der var ikke noget ved træet, der tydede på, at det søndag skulle kaste en gren af sig. - Vi holder løbende opsyn med træerne, og der var ikke døde grene eller andet, der indikerede, at noget var galt. Det er naturen, og nogle gange er den bare lunefuld, siger Therese Rosa. Saft i stammerne Selv om der har været torden- og lyn i området i dagen før forestillingen, er der heller det, der har fået grenen til at knække. Det er nok snarere saft, vurderer Therese Rosa. - Stammerne suger en masse saft lige nu, og så er den her tilvækst simpelthen blevet for tung til at træet kunne bære den, og derfor er den knækket af, fortæller hun.