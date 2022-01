Viceborgmester vil drøfte sag om niåriges jagtrejse med forvaltning

- Jeg vil gerne have forvaltningen til at reflektere over, hvordan de henvender sig til vores borgere, og så vil jeg gerne hav dem til at overveje, om de kan være en lille smule mere fleksible i tilgangen, ud fra hvor graverende henvendelsen er. For eksempel om det kunne have været nok med en telefonopringning eller en besked i e-boks.

Sådan lyder det fra viceborgmester i Vejen Kommune, Morten Thorøe (Venstre) efter at forældrene til en nu 10-årig dreng har været noget rystede over at blive anonymt anmeldt og indkaldt til møde med kommunen, efter at deres dreng skød en Impala på en rejse til Sydafrika.

Den anonyme underretning til kommunen kom efter, at drengens far, Jacob Strunge havde lagt et billede på Facebook af sin søn og det trofæ, han havde med hjem fra Sydafrika.