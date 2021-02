Video: Partileder inseminerede grise

Landbruget og partiet De Radikale har de seneste år været meget uenige om miljø og klima. Snart skal der forhandles om en ny landbrugsaftale, og forud for de forhandlinger tog partileder Sofie Carsten Nielsen kedeldragten på hos Jeppe Bloch Nielsen fra Vejen.

Han er svineavler og er med til at producere 70.000 smågrise og slagtesvin om året.

- Det er fantastisk at få besøg af Sofie Carsten Nielsen i dag, så vi, i nogle af deres udtalelser, kan få en fornemmelse af, at de ved, at vi er nogen, der prøver at gøre en forskel hver dag, siger han.

Sofie Carsten Nielsen fik vist, hvordan man løber søer - altså inseminerer dem, så de kan få 18 pattegrise 116 dage senere.

Det foregår ikke helt kunstigt. En orne hilser på søerne og gør dem klar til at blive befrugtede.

Partilederen fik selv mulighed for at indføre sæd i et par søer.

- Det er rigtigt sjovt, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Jeg er ikke på den måde vokset op med dyr, og på Christiansborg er der rigtigt meget papir, så jeg kan godt lide at få fingrene ned i dét.

- Måske burde jeg gøre det mere, for det er rigtigt sjovt, siger De Radikales nyvalgte leder.

Svineproducent Jeppe Bloch Nielsen er glad for at få lejlighed til at vise sin hverdag frem.

- I mine øjne er der stor uenighed i partiet om dansk landbrug og i særdeleshed om dansk svineproduktion.

På fredag skal han besøge Sofie Carsten Nielsen på Christiansborg, hvor han skal se hendes hverdag. Inden længe er der forhandlinger om dansk landbrug, og anledningen er også efterårets og vinterens debat om den splittelse, der er mellem København og Jylland.

- Det skal ikke være sådan, at vi siger, at København og Jylland er to helt forskellige ting. Det er det jo kun, hvis vi gør det til det, siger Sofie Carsten Nielsen.