Virksomheds særlige forløb tiltrækker opmærksomhed fra USA

- Jeg tror ikke virksomheden bliver kendt i USA af den her grund, men det er klart, at det er prisværdigt at hun er her, og vi stiller gerne vores viden til rådighed, siger Poul Erik Rask.

Kristin Mckenna' korte besøg er, ifølge Poul Erik Rask, et skulderklap til at virksomhedens trainee-forløb gør en forskel.

- De her unge mennesker, som er en del af forløbet, de får en ny chance. De lærer, hvordan man begår sig på arbejdsmarkedet, og det er guld værd, siger Poul Erik Rask.